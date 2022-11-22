Terör örgütü YPG/PKK'nın attığı roketler, Kilis'te sınır bölgesine düştü

Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine, Suriye'nin kuzeyinden YPG/PKK'lı teröristlerce atılan 3 roket düştü.

Terör örgütü PKK, yeniden Kilis’i hedef aldı..

Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan roketler, Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesindeki boş araziye isabet etti.

Can kaybı ve yaralanma olmadı

Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

AA'nın haberine göre, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.