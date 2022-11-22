Petrol
89.47
2.31%
Euro
19.1859
0.58%
Dolar
18.6078
-0.07%
Altın
1.04
-0.06%
Borsa
4781
4.60%
Bitcoin
307.272
0.46%
BTXN Coin
5.81
-4.12%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Terör örgütü YPG/PKK'nın attığı roketler, Kilis'te sınır bölgesine düştü

    Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine, Suriye'nin kuzeyinden YPG/PKK'lı teröristlerce atılan 3 roket düştü.
    • 22.11.2022 - 21:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Terör örgütü YPG/PKK'nın attığı roketler, Kilis'te sınır bölgesine düştü

    Terör örgütü PKK, yeniden Kilis’i hedef aldı..

    Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan roketler, Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesindeki boş araziye isabet etti.

    Can kaybı ve yaralanma olmadı

    Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

    AA'nın haberine göre, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.


    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Türkleri öldüren NSU'ya yardım etti: Tekrar hapse girecek
    Dünya

    Türkleri öldüren NSU'ya yardım etti: Tekrar hapse girecek

    Tayfur Bingöl'ün menajerinden Beşiktaş açıklaması
    Futbol

    Tayfur Bingöl'ün menajerinden Beşiktaş açıklaması

    Görüş Bildir