THY’den öğrencilere indirim fırsatı: Öğrenci belgesi eklemek yetiyor Türk Hava Yolları, 12-34 yaş arası öğrencilere dev indirim fırsatı sunuyor. Hem yurt içi, hem yurt dışı uçuşlarda %20’ye varan indirimden yararlanmak için yapılması gereken adımları adım adım anlattık.

Türk Hava Yolları, öğrenciler için büyük indirim sunuyor. 12-34 yaş arasındaki öğrenciler, yurt içi uçuşlarda %20, yurt dışı transit uçuşlarda %15, Türkiye-KKTC arasında ise %20’ye varan indirimden yararlanabilecek. Kampanyadan yararlanmak için tek yapılması gereken, öğrenci belgesini sisteme yüklemek. THY ayrıca uluslararası uçuşlarda öğrencilere 40 kg bagaj hakkı ve ücretsiz bilet değişikliği imkanı da tanıyor. ÖĞRENCİ İNDİRİMDEN NASIL YARARLANILIR? Miles&Smiles üyeliğinizi oluşturun. Eğer üyeliğiniz varsa, mevcut hesabınıza giriş yapın.

Hesabınızda “Kişisel Bilgilerim” sekmesine tıklayın.

“İndirim Çeşitleri” bölümünden “Öğrenci” seçeneğini işaretleyin. Gerekli alanı doldurduktan sonra “Kaydet” butonuna tıklayarak işlemi tamamlayın.

Sistem onayını bekleyin. Onay geldikten sonra öğrenci bildiriminiz aktif hale gelir.

Öğrenci bildiriminiz tamamlandığında, yurt içi ve yurt dışı uçuşlarda %10 ila %20’ye varan indirim fırsatları sizi bekliyor.

Öğrenci bildirimi işlemini THY satış ofislerinden de gerçekleştirebilirsiniz. İç Haber Haberleri Samsun ve Bolu'da deprem tatbikatı

Üniversitelilere 15.162 TL destek verilecek: Başvurular başladı

Kuruyan Burdur Gölü için yapılaşma uyarısı