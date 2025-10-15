THY’den öğrencilere indirim fırsatı: Öğrenci belgesi eklemek yetiyor

Türk Hava Yolları, öğrenciler için büyük indirim sunuyor.
12-34 yaş arasındaki öğrenciler, yurt içi uçuşlarda %20, yurt dışı transit uçuşlarda %15, Türkiye-KKTC arasında ise %20’ye varan indirimden yararlanabilecek.
Kampanyadan yararlanmak için tek yapılması gereken, öğrenci belgesini sisteme yüklemek.
THY ayrıca uluslararası uçuşlarda öğrencilere 40 kg bagaj hakkı ve ücretsiz bilet değişikliği imkanı da tanıyor.
ÖĞRENCİ İNDİRİMDEN NASIL YARARLANILIR?
- Miles&Smiles üyeliğinizi oluşturun. Eğer üyeliğiniz varsa, mevcut hesabınıza giriş yapın.
- Hesabınızda “Kişisel Bilgilerim” sekmesine tıklayın.
- “İndirim Çeşitleri” bölümünden “Öğrenci” seçeneğini işaretleyin. Gerekli alanı doldurduktan sonra “Kaydet” butonuna tıklayarak işlemi tamamlayın.
- Sistem onayını bekleyin. Onay geldikten sonra öğrenci bildiriminiz aktif hale gelir.
- Öğrenci bildiriminiz tamamlandığında, yurt içi ve yurt dışı uçuşlarda %10 ila %20’ye varan indirim fırsatları sizi bekliyor.
- Öğrenci bildirimi işlemini THY satış ofislerinden de gerçekleştirebilirsiniz.