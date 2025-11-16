Ticaret Bakanlığı 95 memur alımı 2025: Başvurular ne zaman, şartları neler?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ticaret Bakanlığı, farklı kadrolarda istihdam edilmek üzere toplam 95 personel alacağını duyurdu.

Açıklamanın ardından başvuru sürecine ilişkin araştırmalar hız kazandı.

Bakanlığın alacağı personelin 65’i sözleşmeli, 30’u ise kadrolu memur statüsünde olacak.

İlana göre 32 Gümrük Muhafaza Memuru, 7 Mühendis, 8 Büro Personeli, 6 Gemi Adamı, 12 Destek Personeli alınacak.

Peki, başvurular ne zaman başlayacak? Başvuru şartları neler?

TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Adaylar, başvurularını 24 Kasım – 5 Aralık tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Ticaret Bakanlığı / Kariyer Kapısı aracılığıyla ya da “kariyerkapisi.gov.tr” adresinden online olarak gerçekleştirebilecek.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL İÇİN 65 KONTENJAN AYRILDI

Bakanlığın açıklamasına göre sözleşmeli pozisyonlar şu şekilde dağıtıldı:

32 Gümrük Muhafaza Memuru

7 Mühendis

8 Büro Personeli

6 Gemi Adamı

12 Destek Personeli

Bu pozisyonlara başvuracak adayların, ilgili branşlar için belirlenen eğitim ve KPSS kriterlerini karşılaması gerekecek.

KADROLU PERSONEL ALIMINDA 30 KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

Kadrolu personel kapsamında ise toplam 30 kişi alınacak:

18 Memur

10 Mühendis

2 Kimyager

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 1, 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak, b) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalığı olmamak,

d) Yurdun her yerinde ve her türlü iklim koşullarında görev yapmaya elverişli olmak,

e) Tercih edilecek pozisyon ve kadroya göre Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak,

f) Tercih edilecek pozisyon ve kadroya göre Ek-1 ve Ek-2 listede özel şartlar başlığı altında yer alan nitelikleri taşıyor olmak.