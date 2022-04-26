Ticaret Bakanlığı'ndan elektronik ticaret sitelerinden yapılan satışlara düzenleme

İnternet alışverişinde rekabeti önleyen uygulamaları ortadan kaldırmayı amaçlayan ve tekelleşmenin önüne geçmek için oluşturulan yeni düzenleme, tüketici haklarını korumayı amaçlıyor.

Ticaret Bakanlığı, pandemi süreci ile birlikte dikkat çekici bir ivme yakalayan e-ticaret için yeni bir düzenleme hazırladı.

Bakanlığın tespitlerine göre, Türkiye'de geçen yıl 381 milyar lira büyüklüğe ulaşan e-ticaret alanında 484 bin 347 işletme faaliyet yürütüyor.

Bu işletmelerin 472 bin 604’ü faaliyetlerini "e-ticaret pazar yerlerinde" sürdürüyor. Ancak işletmelerin yüzde 74’ü sadece bir, yüzde 12’si iki, yüzde 6’sı üç ve yüzde 3’ü dört pazar yerinde satış yapıyor.

Dijital platformların rekabeti önleyici uygulamaları engellenecek

Sektörün az sayıda e-ticaret pazar yerinde yoğunlaşmasının hem satıcıların hem de tüketicilerin bu pazar yerlerine bağımlılığını artırdığını belirleyen Bakanlık, bu durumun oluşturduğu sorunların çözecek adımlar atacak.

Bu kapsamda, büyük ölçekli platformların rekabeti önceliyici uygulamaları engellenecek. Dijital platformların kendi lehlerine ticari koşullar dayatmasının önüne geçilecek.

Düzenlemeyle e-ticaretin dengeli büyümesi amacıyla pazar yerlerine yeni kriterler getirilecek. Rakipleri dışlayıcı tanıtım faaliyetlerine izin verilmeyecek. E-ticaret pazar yerleri kendini haksız bir şekilde sıralamada ön plana çıkaramayacak ve satıcılar arasında ayrım gözetemeyecek.

E-ticaret pazar yerlerinde taklit ürün satışı engellenecek

NTV'nin haberine göre, e-ticaret pazar yerlerinde taklit ürün satışı ve hukuka aykırı içerikler engellenecek. Satıcılar sadece bir e-ticaret pazar yerinde faaliyet göstermek zorunda bırakılamayacak.

E-ticaret pazar yerleri satıcıları belirli bir kişiden mal veya hizmet alımına zorlayamayacak. E-ticaret pazar yerleri, satıcılara ödeme süresini kısaltacak. Satıcılar kendilerine ait verileri, diğer e-ticaret pazar yerlerine taşıyabilecek.