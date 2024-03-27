Tofaş'ın muhteşem modifiyesi! İçi BMW'ye dönüştü; İşte fiyatı... Baba yadigarı Tofaş marka otomobilini kendine özgü biçimde içi BMW marka otomobilden oluşan parçalarla tasarlayan otomobil tutkunu vatandaş, piyasanın fiyat tekliflernii reddediyor.

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Kahramanmaraş’ta babasından kendisine miras kalan Tofaş marka otomobiline modifiye yapmaya karar veren 26 yaşındaki Ahmet Kuş, otomobilinin iç dizaynını BMW marka otomobilden esinlenerek hazırladı.

Dışı Tofaş, içi BMW olan otomobili görenler şaşırırken, aracına piyasanın üzerinde yapılan teklifleri de reddeden Kuş, otomobiline uzun yıllardır emek verdiğini ve bu nedenden dolayı satmayı düşünmediğini söyledi.

“350-400 bin lira harcamışımdır”

İHA'nın haberine göre; Otomobili görenlerin şaşırdığını ifade eden Kuş, “Bu araba bana babamdan kalmaydı, şu ana kadar 350-400 bin lira harcamışımdır. Far tasarımlarımız, sunroof var, koltuklarımız yeni İzmir’de yapıldı. Ekstradan ses sistemimiz var şu anki değeri 70-80 bin lira. Görenler şaşırıyorlar, bazen bu nasıl araba diyorlar ama bazen helal olsun diyorlar” dedi.

“Şu an satmayı düşünmüyorum”

Otomobilini sürekli satın almak için kendisine ulaşanlar olduğunu dile getiren Kuş, 450 bin TL’ye bile satmadığını belirterek, “Arabada emeğim çok emek verdiğim için çok düşünmüyorum şu an. Ama ilerleyen zamanlarda Allah bilir de şu an satmayı düşünmüyorum, zevk kısmındayım” diye konuştu