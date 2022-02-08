Şehre hakim bir noktada sarp kayalıklar üzerine inşa edilmiş olan kalede bulunan insan yüzü silüeti, kent merkezinden rahatlıkla görülebiliyor. Görüntü, gün batımında daha da belirgin hale geliyor.

Roma döneminde yol güvenliğinin sağlanması için kurulan Tokat Kalesi, gizli geçitleri ve yeni yeni ortaya çıkan diğer özellikleri ile gizemlerle dolu.

Osmanlı Devleti zamanında Kont Drakula olarak bilinen Romanya Prensi ve Eflak Voyvodası 3'üncü Vlad'ın 15'inci yüzyılda esir tutulduğu kalede, tesadüfen fark edilen insan silüeti şaşkınlığa neden oluyor.

SIRTÜSTÜ YATAN BİR İNSANI ANDIRIYOR

Şehre hakim bir noktada sarp kayalıklar üzerine inşa edilmiş olan kalede bulunan insan yüzü silüeti, kent merkezinden rahatlıkla görülebiliyor.

Burnu, ağzı ve çenesi ile sırtüstü yatan bir insanı andıran görüntü, gün batımında daha da belirgin hale geliyor.

Tokat Kalesi'nde beliren insan silüeti dikkat çekiyor ViDEO

IŞIKLANDIRMA YAPILARAK GECE BELİRGİN HALE GETİRİLECEK

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, tarihi kaledeki insan yüzü silüetinin yaklaşık 15 yıl önce bir fotoğraf sanatçısı tarafından fark edildiğini söyledi.

Kaya parçalarının oluşturduğu insan silüetinin belirgin bir şekilde fark edilebildiğini belirten Başkan Eroğlu, “Özellikle yaz aylarında gün batımında insan silüeti daha belirgin olarak ortaya çıkıyor. Biz orada ışıklandırma çalışması yaparak insan silüetini ortaya çıkaracağız. Geceleri de kaledeki insan silueti ortaya çıkmış olacak.” dedi.

EVLİYAYA BENZETENLER DE VAR

Kaledeki gizemli yüzü evliyaya benzeten vatandaşların yanı sıra eşsiz tabiat olayının kentin tanıtımına katkı sağlayacağını dile getirenler de oldu.