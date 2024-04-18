Tokat'ta 5,6 şiddetindeki deprem kamerada Merkez üssü Tokat'ın Sulusaray ilçesi olan 5,6 büyüklüğündeki deprem, Samsun, Çorum, Kayseri, Yozgat ve Sivas başta olmak üzere birçok ilde hissedildi..

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AA & Ensonhaber

Asrın felaketinden bir yıl sonra, deprem yüzünü bir kez daha gösterdi..

Bu kez İç Anadolu ve Karadeniz sallandı..

AFAD, merkez üssü Tokat'ın Sulusaray ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu..

Saat 18.11'de gerçekleşen ve birçok ilde hissedilen sarsıntı, yerin 5,99 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Kayseri ve Sivas'ta yoğun hissedildi

Depremi yoğun bir şekilde hisseden Kayseri ve Sivas ilçelerinde vatandaşlar kendini sokağa attı..

Ekipler de sahada tarama çalışmalarına devam ediyor..

Deprem anı kamerada

Büyük paniğe neden olan deprem, bir evin içinden çekilen cep telefonu kamerasına yansıdı..

Sarsıntıyla beraber avizenin şiddetli bir şekilde sallandığı görülüyor..