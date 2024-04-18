AA & Ensonhaber
Asrın felaketinden bir yıl sonra, deprem yüzünü bir kez daha gösterdi..
Bu kez İç Anadolu ve Karadeniz sallandı..
AFAD, merkez üssü Tokat'ın Sulusaray ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu..
Saat 18.11'de gerçekleşen ve birçok ilde hissedilen sarsıntı, yerin 5,99 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Kayseri ve Sivas'ta yoğun hissedildi
Depremi yoğun bir şekilde hisseden Kayseri ve Sivas ilçelerinde vatandaşlar kendini sokağa attı..
Ekipler de sahada tarama çalışmalarına devam ediyor..
Deprem anı kamerada
Büyük paniğe neden olan deprem, bir evin içinden çekilen cep telefonu kamerasına yansıdı..
Sarsıntıyla beraber avizenin şiddetli bir şekilde sallandığı görülüyor..
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