TOKİ başvuru ücreti hangi durumlarda iade edilir? İşte 5.000 TL iade süreci

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye genelinde yoğun ilgi gören TOKİ sosyal konut projesinde başvurular tamamlandı.

Başvuruların ardından vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de 5 bin TL TOKİ başvuru ücretinin iadesi oldu.

81 ilde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut için yatırılan başvuru bedelinin geri ödenip ödenmeyeceği, iade sürecinin ne zaman başlayacağı ve ücretlerin hangi kanallardan geri alınabileceği araştırılıyor.

İşte, TOKİ 5 bin TL başvuru ücreti iadesiyle ilgili merak edilenler…

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADE EDİLİR Mİ?

TOKİ projelerinde kura çekiminin ardından konut sahibi olamayan tüm başvuru sahiplerine yatırdıkları 5.000 TL iade oluyor.

Ayrıca gelir şartını karşılamadığı belirlenen, ikamet koşullarını sağlamayan ya da kendisinin veya eşinin üzerine kayıtlı konutu bulunan vatandaşların başvuruları geçersiz sayılsa bile ücret iadesi alma hakkı bulunuyor.

İADE NE ZAMAN YAPILIR?

Kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından TOKİ tarafından iade listeleri hazırlanıyor. Ardından anlaşmalı bankalarda iade sistemi aktif ediliyor.

Genellikle kura çekimini takip eden 5 iş günü ile 1 hafta arasında başvuru ücretlerinin geri ödenmesi süreci başlıyor.

İADE NASIL, NEREDEN YAPILIR?

Başvuru sırasında ödeme hangi banka üzerinden yapıldıysa iade işlemleri de aynı banka aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

TOKİ başvuru bedeli çoğunlukla Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden yatırıldığı için iade işlemleri de bu bankalar tarafından sağlanıyor. Vatandaşlar, banka şubelerinden veya mobil bankacılık uygulamalarından iade talebi oluşturabiliyor.

TOKİ tarafından iade edilen tutarda herhangi bir kesinti yapılmıyor, başvuru sahipleri yatırdıkları 5.000 TL’nin tamamını geri alıyor.