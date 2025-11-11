TOKİ taksitleri ne zaman başlayacak, aylık ödemeleri ne kadar?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği TOKİ 500 bin sosyal konut projesi için başvurular resmen başladı.

Başvuru yapacak kişiler, şartları taşıyorsalar e-Devlet üzerinden veya Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla belirtilen tarihlerde başvurularını tamamlayabilecek.

Başvuru şartlarına göre hane halkının aylık net geliri İstanbul’da en fazla 145 bin TL, diğer illerde ise 127 bin TL olmalı.

Proje kapsamında dar gelirli vatandaşlar, uygun ödeme planlarıyla ev sahibi olma fırsatına sahip olacak.

Vatandaşlar, TOKİ taksitlerinin ne zaman başlayacağını, aylık ödeme miktarı ve taksitlerin artıp artmayacağını merak ediyor.

İşte TOKİ 500 bin sosyal konut ödeme detayları:

TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milyonlarca kişinin merakla beklediği TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında, taksit ödemeleri sözleşme imzalama tarihini takip eden aydan itibaren başlıyor.

Başvurusunu tamamlayan vatandaşlar, ödemelerini planlanan takvim doğrultusunda gerçekleştirebilecek.

TOKİ konutları için başlangıç taksit tutarı, 6 ayda bir önceki memur maaş artış oranına göre güncelleniyor.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde başvuru ücreti 5 bin TL olarak belirlendi.

Ancak şehit yakınları ve terör malulleri, başvuru bedelinden muaf tutuluyor.

TOKİ ÖDEME PLANI NASIL OLACAK

İstanbul dışındaki 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlenirken, yüzde 10 peşinat ile 240 ay vade imkanı sunuluyor. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

65 metrekarelik 2+1 konutların fiyatı ise 2 milyon 200 bin TL olarak açıklandı. Yüzde 10 peşinatla alınabilecek bu konutlar için 240 ay vade sağlanıyor ve aylık taksit tutarı 8 bin 250 TL olarak belirlendi.

80 metrekare büyüklüğündeki 2+1 konutların satış fiyatı ise 2 milyon 650 bin TL oldu. Bu konutlar için de yüzde 10 peşinat ödemesi yeterli olup 240 ay vadeli taksit imkanı sunuluyor. Aylık ödemeler ise 9 bin 938 TL olacak.

İSTANBUL TOKİ ÖDEME PLANI

İstanbul’da satışa sunulacak konutların ödeme planı açıklandı. Projeye göre, 55 metrekare büyüklüğündeki 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Bu konutlar için yüzde 10 peşinat ödeyen vatandaşlar, 240 ay vade fırsatından yararlanabilecek. 1+1 konutların aylık taksit tutarı ise 7 bin 313 TL olacak.

İstanbul’daki 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak duyuruldu. Yüzde 10 peşinatla satılacak bu konutlarda 240 ay vade seçeneği sunulacak ve aylık taksitler 9 bin 188 TL olarak uygulanacak.

80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı ise 2 milyon 950 bin TL olarak açıklandı. Bu konutlarda da yüzde 10 peşinat ödeyen vatandaşlar 240 ay vadeli ödeme planından yararlanabilecek. 80 metrekarelik 2+1 konutların aylık taksit tutarı 11 bin 63 TL olacak.