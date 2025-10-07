Toyota Ekim 2025 fiyat listesi: Corolla, RAV 4, Yaris Cross…

Japon otomotiv markası Toyota, Ekim 2025 itibarıyla geçerli olacak yeni fiyat listesini kamuoyuyla paylaştı.

Açıklanan listeye göre, markanın Türkiye’de en çok tercih edilen modellerinden bazılarında dikkat çeken fiyat artışları yapıldı.

Toyota’nın resmi internet sitesinde yayımlanan verilere göre, özellikle Corolla, Yaris ve C-HR gibi popüler modellerin başlangıç fiyatları yükselirken, bazı modellerde fiyatların sabit kaldığı görüldü.

Toyota cephesi ise güncel fiyatların Ekim ayı boyunca tüm yetkili bayilerde geçerli olacağını duyurdu.

TOYOTA EKİM 2025 FİYAT LİSTESİ

Listenin en çok konuşulan modeli Corolla, Eylül ayında 1.718.000 TL olan başlangıç fiyatını 1.750.000 TL’ye yükseltti.

Öte yandan Corolla Hybrid modelinde fiyat değişikliği yapılmadı ve başlangıç fiyatı 2.180.500 TL olarak sabit kaldı. Ancak Yeni Corolla Cross Hybrid, bu ayın en yüksek artışını göstererek 2.072.000 TL’den 2.320.000 TL’ye çıktı.

İşte güncel fiyat listesi:

Corolla: 1.750.000

Corolla Hybrid: 2.180.500

Yeni Corolla Cross Hybrid: 2.320.000

C-HR Hybrid: 1.995.000

RAV 4 Hybrid: 4.946.500

Yaris Cross Hybrid: 2.032.000

Yaris Hybrid: 1.771.500

Corolla Hatchback Hybrid: 1.995.500

Land Cruiser Prado: 9.550.000