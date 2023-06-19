Trabzon-Gümüşhane karayolunda heyelan Doğu Karadeniz bölgesinde etkili olan sağanak sonrasında oluşan heyelanlar nedeniyle, Trabzon’un Maçka ilçesinden geçen Trabzon-Gümüşhane karayolu, Hamsiköy ve Sümela yolu ulaşıma kapandı.

DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonucu beklenen yağış, etkisini gösterdi..

Özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde başlayan sağanak sonrası bazı bölgelerde heyelanlara neden oldu.

Heyelan yolu kapattı

Trabzon'un Maçka ilçesinden geçen Trabzon-Gümüşhane karayolu, Hamsiköy ve Sümela yolu ulaşıma kapandı.

Yamaçtan kopup yola akan toprak, ağaç ve irili ufaklı taş kütlelerinin temizlenmesi için karayolları ve belediye ekipleri, iş makineleriyle çalışma başlattı.

Güzergah üzerindeki farklı bölgelerde temizlik çalışmaları devam ediyor.

Maçka deresi taştı, evleri su bastı

İlçeden geçen Maçka deresinde sağanak nedeniyle taşkın meydana geldi. Merkeze bağlı Fatih mahallesi taşkın sonucu balçıkla kaplandı. Mahalle içerisindeki yollarda iş makineleriyle temizlik çalışması yapılırken, ilçedeki birçok mahallede elektrik kesintisi yaşandı. Alt kotta bulunan bazı evleri ise su bastı.

"Can kaybı yok, 2 evle ilgili tehlike ihbarı var"

Sağanak ve toprak kaymaları ile ilgili bilgi veren Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, şu ifadeleri kullandı: