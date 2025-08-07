Trabzon'da 27 yıl önce sel felaketinde can veren 47 kişi anıldı

Trabzon’un Köprübaşı ilçesine bağlı Beşköy Mahallesi’nde 7 Ağustos 1998’de meydana gelen sel ve heyelanda yaşamını yitiren 47 kişi, düzenlenen törenle anıldı.

Afet Şehitleri Anıtı önünde gerçekleştirilen programa, Trabzon Vali Yardımcısı Ercan Öter, Köprübaşı Kaymakamı Emre Konakçı, Belediye Başkanı Ali Aydın, kurum amirleri, vatandaşlar ve afetzede yakınları katıldı.

Programda konuşan Vali Yardımcısı Öter, 27 yıl önce yaşanan büyük felaketin izlerinin hala yüreklerde olduğunu belirterek, "O acı günün hüznünü halen ilk günkü gibi yaşıyoruz. Karadeniz coğrafyası, doğal yapısı nedeniyle sel ve heyelanlara açık bir bölge. Devletimiz, bu tür afetlerde can kayıplarını önlemek için ciddi tedbirler alıyor ve bu sayede eskisi kadar can kaybı yaşanmıyor" dedi.

Öter, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri de anarak, “Felaketler sadece yapıları değil, anılarımızı da alıp götürüyor. Beşköy’deki sel de böyleydi. Bu nedenle can kaybı olmaması adına önlem almak zorundayız” ifadelerini kullandı.

"YÜREĞİMİZDE DERİN İZLER BIRAKTI"

Kaymakam Emre Konakçı ise Manahoz Deresi’nin taşmasıyla meydana gelen afette 47 kişinin hayatını kaybettiğini, birçok ev, cami ve okulun sular altında kaldığını hatırlattı. Karadeniz’in, sık sık yaşanan sel ve heyelanlar nedeniyle büyük acılar yaşadığını söyleyen Konakçı, “Yaşanan her felaket, bölgemizin hafızasına kazınmış ve yüreğimizde derin izler bırakmıştır” diye konuştu.

Belediye Başkanı Ali Aydın da 1998’de Beşköy’de yaşanan seli, ilçe tarihinin en büyük felaketi olarak nitelendirdi. Aydın, benzer acıların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

Programda İl Müftü Vekili Ahmet Ergün tarafından felakette hayatını kaybedenler için dua edildi. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin ardından tören sona erdi.