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    Trabzon'da 'anne' diye bağıran horoz kesilmekten son anda kurtuldu

    Sahibi eline alınca bağırmaya başlayan horozun “anne” dediği duyulurken, o anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 11.04.2021 - 17:53
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    Trabzon'da 'anne' diye bağıran horoz kesilmekten son anda kurtuldu

    Trabzon'un Ortahisar İlçesi Gölçayır Mahallesi’nde sahibi tarafından kesilmek için kümesten alınan horoz 'Anne' diye bağırmaya başlayınca büyük bir şaşkınlık yaşandı.

    Yaşanan o anları kameraya alan hane halkı horozu kesmekten vazgeçti.

    KESİLMEKTEN KURTULDU

    Videoda bir kadının “Kesme onu yüreğime bir şey oldu. Öbürlerini kes, o kalsın" dediği duyuldu.

    'Anne' diye bağıran horoz kesilmekten son anda kurutulurken, o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Trabzon’da 'Anne' diye bağıran horoz kesilmekten kurtuldu VİDEO

    Trabzon da anne diye bağıran horoz kesilmekten son anda kurtuldu #1

    Trabzon da anne diye bağıran horoz kesilmekten son anda kurtuldu #2

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