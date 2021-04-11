Trabzon'da 'anne' diye bağıran horoz kesilmekten son anda kurtuldu
Sahibi eline alınca bağırmaya başlayan horozun “anne” dediği duyulurken, o anlar kameraya yansıdı.
- İHA
- 11.04.2021 - 17:53
Trabzon'un Ortahisar İlçesi Gölçayır Mahallesi’nde sahibi tarafından kesilmek için kümesten alınan horoz 'Anne' diye bağırmaya başlayınca büyük bir şaşkınlık yaşandı.
Yaşanan o anları kameraya alan hane halkı horozu kesmekten vazgeçti.
KESİLMEKTEN KURTULDU
Videoda bir kadının “Kesme onu yüreğime bir şey oldu. Öbürlerini kes, o kalsın" dediği duyuldu.
'Anne' diye bağıran horoz kesilmekten son anda kurutulurken, o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Trabzon’da 'Anne' diye bağıran horoz kesilmekten kurtuldu VİDEO