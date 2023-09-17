Trabzon'da Arap turiste yumruklu saldırı kamerada Trabzon Meydan Parkı'nda Arap turiste bir şahsın yumruk atarak yere serdiği anlar amatör kameraya yansıdı.

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ensonhaber.com

Trabzon Meydan Parkı dün gece saat 22.20 sıralarında adeta savaş alanına döndü.

İki Arap turist arasındaki sözlü tartışma esnasında, bir şahsın turiste yumruk attığı anlar kameraya yansıdı.

Ansızın attığı yumrukla yere serdi

Darbenin etkisi ile yere yığılan turistin yardımına çevredekiler koştu. Yaralanan turistin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.



Trabzon Valiliği, kentte turisti darbeden kişinin gözaltına alındığını ve hakkında adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Valilikten açıklama

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İki turist arasındaki sözlü tartışmayı yatıştırmaya çalışan çevredeki görevli polislerin müdahalesini, 'turistlerin polise mukavemet ettiği' şeklinde yorumlayan bir Türk vatandaşı olaya karışarak aniden Kuveyt vatandaşı olan turiste yumrukla vurarak yere düşürmüştür." ifadeleri kullanıldı.

Hakkında adli soruşturma başlatıldı

Polisin, şüpheliyi hemen yakalayarak gözaltına aldığı vurgulanan açıklamada, savcı talimatıyla hakkında adli soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Açıklamada, ilde turist olarak bulunan misafirin tedavisinin Valilik takibinde hastanede yapıldığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.