Trabzon'da görenleri şaşırtan muhtarlık binası

Trabzon’un 2014 yılında Büyükşehir statüsü kazanmasının ardından belde statüsünü kaybeden Özdil’de, eski belediye binası kaderine terk edilmişti. 5 katlı yapı, yaklaşık 10 yıl boyunca boş kalırken, 2024 yerel seçimlerinde muhtarlığa seçilen Sami Apaydın’ın girişimiyle yeniden değerlendirilmek üzere ilk adım atıldı.

Mahallede bir muhtarlık ofisi olmaması nedeniyle binayı kullanmak isteyen Apaydın’ın talebi ilçe belediyesi tarafından olumlu karşılandı. Apaydın, binanın yalnızca bir odasını muhtarlık ofisi olarak kullanmaya başlarken, kalan bölümler ise boş halde duruyor. Ancak binanın üst katına asılan “Muhtarlık” tabelası sosyal medyada farklı algılara neden oldu. Paylaşılan fotoğraflar “5 katlı bina muhtarlığa tahsis edildi” yorumlarıyla hızla yayıldı. Gerçek ise bu algının oldukça dışında.

"AMACIM DEVLETİN BİNASINI ÇÜRÜMEKTEN KURTARMAK"

Özdil Mahalle Muhtarı Sami Apaydın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, amacının terk edilmiş kamu binasını değerlendirmek olduğunu söyledi:

Bu bina eski Özdil Belde Belediyesi binasıydı. Büyükşehir yasasıyla beldemiz kapanınca, yapı yıllarca kullanılmadı ve harabeye döndü. 2024’te muhtar seçilince mahallemizin bir muhtarlık ofisi bile olmadığını gördüm. Devletimize yük olmadan, hazırdaki bu binayı değerlendirmek istedim. İlçe belediyesinden sadece bir oda talep ettim, onu da ofis olarak kullanıyorum. Her gün temizlik yapıyorum, bakımını üstleniyorum. Ben buraya oturmak için değil, mahalleme hizmet için geldim. Bu bina halkın hizmetine kazandırılana kadar korumaya devam edeceğim.

Apaydın, binanın huzurevi ya da bir meslek yüksekokulu gibi sosyal amaçlı projelerle değerlendirilmesini istediklerini, ancak henüz bir sonuç alınamadığını da sözlerine ekledi.

MAHALLELİ MUHTARINA SAHİP ÇIKTI

Mahalle sakinlerinden Ahmet Albayrak da, binanın yıllarca atıl kaldığını hatırlatarak,şunları söyledi:

Dışarıdan bakınca herkes binanın tamamen muhtarlık ofisi olduğunu sanabilir, ama işin aslı öyle değil. Muhtarımız büyük bir emekle sadece bir odasını ofis olarak kullanıyor, geri kalan alanları koruyup bakım yapıyor. Biz kendisini destekliyoruz.

Bir diğer mahalleli Hüseyin Adanur ise yanlış anlaşılmaya dikkat çekti: