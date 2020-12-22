Trabzon'da koronavirüs harita yeşile dönüyor

Trabzon'da kısıtlamalar ve sıklaştırılan denetimlerle, günlük vaka sayılarında yüzde 25 düşüş olurken, yoğun bakım doluluk oranı da yüzde 65'lere geriledi.

Ülke genelinde hızla yükselişe geçen vaka sayıları, uygulanan sıkı tedbirlerle birlikte durağan eğilime girdi.

Trabzon'da son 2 haftada filyasyon ekipleri sayısı 175'ten 247'ye çıkarıldı.

Son hafta içinde günlük vakada yüzde 25 düşüş olan kentte, yoğun bakım doluluk oranı da yüzde 65'lere geriledi.

YEŞİLE DÖNÜYOR

Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında özellikle şehir merkezinin kırmızı ile kaplı olduğu görülen harita ise son günlerde yeşil renge dönmeye başladı.

Sokak ve caddelerde pandemi kurallarına uyulduğu gözlenirken, vatandaşlar özellikle komşuluk arasında ev ziyaretlerine ara verilmesi gerektiğini söyledi.

Uzmanlar da kentte yaşanan düşüş eğiliminin, kesinlikle rehavete yol açmaması yönünde uyarılarını yineliyor.

REHAVETE DİKKAT

Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, vaka sayılarındaki azalmanın rehavete yol açmaması gerektiği belirterek, vaka sayılarının düşüşe geçtiği gibi artışa da geçebileceğinin unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Dr. Usta, "Sayın Bakanımızın ifade ettiği şekilde Trabzon’da vaka sayılarında düşüş devam ediyor. Bu tabii sevindirici tarafı. Ama bu düşüşün olmasını sağlayan nedenlerin peşini bırakmamız gerekiyor; işte tedbirler alındı, kısıtlamalar oldu, vatandaş daha tedbirli oldu, kurallara harfiyen uydu sonucunda bu tablo oluştu. Aynı kurallara sadık kalmak üzere rehavete kapılmadan yolumuza devam edersek, inşallah sonunu da getirmiş olacağız. Filyasyon ekibimizin sayısını artırdık. Ciddi bir çalışma ciddi bir efor ortaya kondu. Bu da başarıda bir etken ama her şeyi başarmışız anlamına da getirmemek gerekiyor. Mücadeleye sahada aynı ekip, aynı azim ve kararlılıkla, aynı kurallara uymak şeklinde devam ettiriyoruz. Vatandaşın da aynı kararlılık ve duyarlıkla devam etmesini bekliyoruz.” dedi.

























