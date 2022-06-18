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    Trabzon'da üzerinde Atatürk'ün posteri olan Türk bayrağına saldırı

    Trabzon'da üzerinde Atatürk'ün posterinin yer aldığı Türk bayrağı, sokakta yürüyen iki kişi tarafından asıldığı ipten koparıldı.
    • 18.06.2022 - 18:07
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    Trabzon'da üzerinde Atatürk'ün posteri olan Türk bayrağına saldırı

    Trabzon'un Kemerkaya Mahallesi Cevdet Akçay Sokak'ta cep telefonu aksesuarları satışı yapan işletmenin sahibi, bir süredir dükkanın önündeki ipte asılı duran Atatürk'lü Türk bayrağının yerinde olmadığını fark edip güvenlik kamerası kayıtlarını izledi.

    2 kişinin Türk bayrağını kopardığı görüldü

    İş yeri sahibi, dün akşam saatlerinde sokaktan geçen cübbeli ve şalvarlı 2 kişiden birinin, etrafı kontrol ettikten sonra ipe asılı Türk bayrağını çekip alarak bölgeden uzaklaştığını tespit etti.

    DHA'nın haberine göre, şikayet ve olay anına ilişkin görüntülerin paylaşıldığı sosyal medyadaki tepkiler üzerine soruşturma başlatan polis, bayrağı koparan V.E. ile yanındakinin de A.S. olduğunu belirledi. 2 şüpheli gözaltına alınıp sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    Emniyet'ten açıklama: 2 kişi gözaltına alındı

    Bu arada İl Emniyet Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili resmi sosyal medya hesabından yazılı açıklama yapıldı. 2 kişinin gözaltına alındığı duyurulan açıklamada, "Atatürk'lü Türk bayrağına saldırı konusuyla ilgili adli makamlardan alınan talimata istinaden yapılan çalışmalarda, Türk bayrağına zarar veren V.E. ile yanındakinin A.S. olduğu tespit edilmiştir. Şahıslar ekiplerimizin çalışmaları sonucu yakalanmıştır. Şahıslar hakkında 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret ve devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçlarından adli tahkikat başlatılmıştır" denildi.

    Trabzon da üzerinde Atatürk ün posteri olan Türk bayrağına saldırı #1


    Trabzon da üzerinde Atatürk ün posteri olan Türk bayrağına saldırı #2

    Trabzon da üzerinde Atatürk ün posteri olan Türk bayrağına saldırı #3

    Trabzon da üzerinde Atatürk ün posteri olan Türk bayrağına saldırı #4

    Trabzon da üzerinde Atatürk ün posteri olan Türk bayrağına saldırı #5

    Trabzon da üzerinde Atatürk ün posteri olan Türk bayrağına saldırı #6

    Trabzon da üzerinde Atatürk ün posteri olan Türk bayrağına saldırı #7


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