Bursa'da yolu kesip halay çeken gruba 10 bin TL ceza

Bursa’da, düğün konvoyundaki grup trafiği durdurup, yol kenarında halay çekti. Görüntülere sosyal medyada tepki yağarken, polis halay çekenleri tespit edip, 10 bin 400 TL para cezası uyguladı.

Bursa’da, dün İzmir-Ankara karayolu Merinos Kavşağı’ndan geçen düğün konvoyundakiler, araçlarını durdurdu.

Trafiği kesip halay çeken gruba 10 TL ceza VİDEO

TRAFİĞİ DURDURUP HALAY ÇEKTİLER

Trafiğin akışını engelleyen konvoydan bir grup ise, otomobillerinden açılan yüksek sesteki müzik ile yolun kenarında halay çekmeye başladı.

Trafik akışının aksaması sürücülerin tepkilerine neden olurken, aynı zamanda maskesiz halay çekenler koronavirüs için alınan önlemleri hiçe saydı.

10 BİN 400 LİRA CEZA

Amatör kameraya yansıyan görüntüler, sosyal medyada da tepki çekti. Bunun üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve sivil trafik ekipleri harekete geçti.

Ekipler, 8 otomobili ve halay çekenleri tek tek tespit etti. Kimlikleri tespit edilen kişilere, trafiğin düzenini bozmak ve güvenliğini tehlikeye atmak ile maske kullanım zorunluluğuna uyulmaması gerekçesiyle toplam 10 bin 400 TL para cezası uygulandı.