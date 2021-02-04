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    TSK birlikleri, Pakistan'daki 'Atatürk Tatbikatı 2021' için yola çıktı

    Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin Pakistan'daki 'Atatürk Tatbikatı 2021'e katılmak için yola çıktığını açıkladı.
    • AA
    • 04.02.2021 - 23:09
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    TSK birlikleri, Pakistan'daki 'Atatürk Tatbikatı 2021' için yola çıktı

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye-Pakistan Ortak Komando ve Özel Kuvvetler Tatbikatı'nın 4-20 Şubat'ta Pakistan'da icra edileceği belirtilerek, şu bilgiler paylaşıldı:

    MEHMETÇİK PAKİSTAN YOLUNDA

    "Tatbikata katılacak Mehmetçiklerimiz Ankara'dan yola çıktı. Tatbikata Türkiye'den Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı birlik ve unsurları ile Pakistan Silahlı Kuvvetleri unsurları katılım sağlamaktadır. Atatürk Tatbikatı 2021'in maksadı, Pakistan ve Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları arasında karşılıklı iş birliği ile müşterek çalışabilirliği geliştirmektir."

    TSK birlikleri, Pakistan daki Atatürk Tatbikatı 2021 için yola çıktı #1

    22 YILDIR TÜRKİYE'DE CİNNAH, PAKİSTAN'DA ATATÜRK ADINA

    Türkiye-Pakistan Ortak Komando ve Özel Kuvvet Tatbikatı, 1998'den itibaren iki ülke arasında dönüşümlü olarak icra ediliyor. Tatbikat, Türkiye'de icra edildiği zaman "Cinnah Tatbikatı", Pakistan'da icra edildiği zaman "Atatürk Tatbikatı" olarak adlandırılıyor."

    TSK birlikleri, Pakistan daki Atatürk Tatbikatı 2021 için yola çıktı #2

    TSK birlikleri, Pakistan daki Atatürk Tatbikatı 2021 için yola çıktı #3

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