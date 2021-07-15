TSK, Rasulayn'daki Martuma Süryani Ortodoks Kilisesi'ni onardı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Rasulayn'daki Martuma Süryani Ortodoks Kilisesi'nin bakım ve onarımını yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerinden temizlediği bölgelerde halkın her kesimine verdiği destekler devam ediyor.

Rasulayn'da yaşayan Süryanilere ait Ortodoks kilisesi, Mehmetçik tarafından bakım ve onarımdan geçirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlk günden bu yana Barış Pınarı bölgesindeki dini yapıların bakım ve onarımına büyük önem veren kahraman TSK, Rasulayn şehir merkezindeki Martuma Süryani Ortodoks Kilisesi'nin de bakım ve onarımını yaptı."