Euro
10.1701
0.02%
Dolar
8.5898
0.06%
Altın
504.39
-0.02%
Borsa
1.367
1.52%
Bitcoin
283.950
0.45%
EXEN Coin
25.82
-2.56%
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 25 C
    TSK, Rasulayn'daki Martuma Süryani Ortodoks Kilisesi'ni onardı

    TSK, Rasulayn'daki Martuma Süryani Ortodoks Kilisesi'ni onardı

    Türk Silahlı Kuvvetleri, Rasulayn'daki Martuma Süryani Ortodoks Kilisesi'nin bakım ve onarımını yaptı.
    • AA
    • 15.07.2021 - 02:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerinden temizlediği bölgelerde halkın her kesimine verdiği destekler devam ediyor.

    Rasulayn'da yaşayan Süryanilere ait Ortodoks kilisesi, Mehmetçik tarafından bakım ve onarımdan geçirildi.

    MSB PAYLAŞTI

    Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "İlk günden bu yana Barış Pınarı bölgesindeki dini yapıların bakım ve onarımına büyük önem veren kahraman TSK, Rasulayn şehir merkezindeki Martuma Süryani Ortodoks Kilisesi'nin de bakım ve onarımını yaptı."

    TSK, Rasulayn daki Martuma Süryani Ortodoks Kilisesi ni onardı #1

    TSK, Rasulayn daki Martuma Süryani Ortodoks Kilisesi ni onardı #2

    TSK, Rasulayn daki Martuma Süryani Ortodoks Kilisesi ni onardı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir