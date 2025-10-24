Tükenmeden koşun! A101’e UGG terlik ve botlar geldi: İşte fiyatları

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kış mevsimi yaklaşırken, soğuk havalarda hem şık hem de rahat olmayı sevenler için harika bir haber geldi.

Türkiye’nin popüler perakende zinciri A101, sınırlı stoklarla UGG markalı terlik ve botları satışa sundu.

Yeni koleksiyon, farklı renk ve modellere sahip terlikler ile bot seçenekleriyle dikkat çekiyor.

Fiyatlar ürün çeşidine göre değişiklik gösteriyor.

A101 müşterileri, soğuk kış günlerinde hem ayaklarını sıcak tutacak hem de tarz sahibi olabilecekleri UGG ürünlerini kaçırmamak için mağazalara akın ediyor.

İşte A101 UGG fiyatları: