Tunceli’de bina boşluğunda yangın çıktı

İHA
Tunceli'de Moğultay Mahallesi Mehmet Kahraman Caddesi üzerinde iki bina arasındaki boşlukta henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler yangına müdahale etti
Yoğun dumandan etkilenen vatandaşlar evlerinden tedbir amaçlı çıkartılırken bir vatandaşın daire içerisinde evcil hayvanının mahsur kaldığını söylemesi üzerine ekipler müdahalede bulundu.
Evcil hayvanlar kurtarıldı
Ekiplerin müdahalesi ile evcil hayvanlar kurtarılarak sahibine teslim edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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