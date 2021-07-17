Tunceli'de Çinli turiste ayı saldırdı

Tunceli'nin Ovacık ilçesine turistik amaçla geldiği öne sürülen Çinli Jan Emmett Seto, Karagöl Krateri bölgesinde ayı saldırısına uğradı.

Turistik amaçla Tunceli'ye gelen Çinli Jan Emmett Seto (33), tek başına bölgede yaptığı gezi sırasında, yavrularıyla birlikte olan bir ayının saldırısına uğradı.

Saldırıda yaralanan Seto, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, durumu hakkında bilgi verdi.

BÖLGEYE HELİKOPTER GÖNDERİLDİ

Sağlık görevlileri, gelen çağrının bulunduğu koordinatın engebeli arazi olduğundan dolayı bölgeye helikopterle ulaşmak için askeri yetkililerden destek istedi. Vali Mehmet Ali Özkan'ın talimatıyla sağlık görevlileri askeri helikopterle, Seto'nun bulunduğu bölgeye hareket etti.

VÜCUDUNDA DERİN KESİKLER OLUŞTU

Bölgeye ulaşan ekiplerin ilk müdahaleyi yaptığı Seto, ardından helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Saldırıda vücudunun bir çok bölgesinde derin kesikler oluşan Seto'nun ameliyata alındığı öğrenildi.