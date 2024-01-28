İHA
Tunceli-Ovacık karayolunun 30. kilometresinde, etkili olan yağışın ardından dağdan kopan kaya parçası, A.E.S.‘nin kullandığı kamyonetin ön camından içeri girdi.
Kaya parçası kamyonetin içerisine girdi
Bir anda neye uğradığını şaşıran sürücü yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücüler kamyonetin içerisine giren kaya parçasını çıkartırken, sürücüye de ilk yardımda bulundu.
Yaralı tedavi altında
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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