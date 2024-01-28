Tunceli'de dağdan kopan kaya parçası araç sürücüsünü yaraladı Tunceli’de dağdan kopan kaya parçası, seyir halindeki aracın camından içeri girerek sürücüye isabet etti. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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İHA

Tunceli-Ovacık karayolunun 30. kilometresinde, etkili olan yağışın ardından dağdan kopan kaya parçası, A.E.S.‘nin kullandığı kamyonetin ön camından içeri girdi.

Kaya parçası kamyonetin içerisine girdi

Bir anda neye uğradığını şaşıran sürücü yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücüler kamyonetin içerisine giren kaya parçasını çıkartırken, sürücüye de ilk yardımda bulundu.

Yaralı tedavi altında

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)