Tunceli'de deprem endişesine neden olan görüntüler Hozat ilçesinde kış uykusunda olması gereken yılanların karın üzerinde belirmesi sonrası vatandaşlar, bu durumu depremin habercisi olabileceği şeklinde yorumladı.

İHA

Tunceli'nin Hozat ilçesine bağlı Tanzi köyünde, kar üzerinde dolaşan yılanlar, cep telefonu kamerasına yansıyan ilginç bir manzarayı oluşturdu.

"Bu durum hiç normal değil"

Yılanları kaydeden Okan Duman, hayvancılıkla uğraşan biri olarak şaşkınlığını dile getirerek,

Her yerde yılanlar var. Bu doğada neler oluyor, acaba bir deprem mi yaklaşıyor? İnanması güç, kışın ortasında karlar üzerinde yılanlar dolaşıyor. Normalde kış uykusuna yatan yılanların bu zamanlarda ortaya çıkması gerçekten tuhaf. Bu durum hiç normal değil.

şeklinde konuştu.

Uzmanlar, Tunceli için deprem uyarısı yapmıştı

Şubat ayında kış uykusuna yatan yılanların karlar üzerinde dolaşması köylüler arasında tedirginlik yarattı.

Yılanların deprem öncesinde garip davranışlar sergilediği inancı yaygınken, deprem uzmanları ise son zamanlarda Tunceli'nin ciddi bir deprem tehdidi altında olduğunu ve yaklaşık 7,4 büyüklüğünde bir deprem beklediklerini belirtmişlerdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)