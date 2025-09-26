Turistler akın ediyordu: O pazar kurulmayacak!

Edirne’nin en bilinen cazibe noktalarından biri olan ve her cuma günü kurularak hem yerel halkın hem de Bulgar ile Yunan turistlerin uğrak yeri haline gelen Ulus Pazarı bu hafta kapalı kalacak.

Edirne Belediyesi, pazarın kurulmasına ilişkin süreçlerin yönetmeliğe uygun şekilde yürütülmediğini belirterek, pazarı açmama kararı aldıklarını duyurdu.

Yönetmeliğe aykırı uygulamalara karşı çözüm bulunamadığı, hukuka uygun yöntemlerle pazarı yeniden işler hale getirmek için çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

İHALE SÜRECİ BAŞLATILACAK

Belediye ayrıca, ilerleyen günlerde ecrimisil yoluyla kiracılığı devam eden alanlarda ihale sürecinin başlatılacağını duyurarak, hem güncel kira değerlerinin belirleneceğini hem de belediyenin gelir kaynaklarının artırılacağını söyledi.

Uygulamanın ilk adımı olarak, belediye ekipleri cuma günü pazara kilit vurdu ve önüne belediyeye ait bir kamyon çekerek geçici önlem aldı. Belediye, konuyla ilgili bilgilendirmeleri hem sosyal medya hem de basın bülteni aracılığıyla paylaşacak.