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Türk Tarih Kurumu'nun yeni başkanı belli oldu
Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Birol Çetin’in atanmasına ilişkin Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.
- AA
- 23.07.2020 - 03:53
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Atama Kararına göre, Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Birol Çetin uygun görüldü.
Atama, 664 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 24'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.