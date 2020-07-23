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    Türk Tarih Kurumu'nun yeni başkanı belli oldu

    Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Birol Çetin’in atanmasına ilişkin Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.
    • AA
    • 23.07.2020 - 03:53
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    Türk Tarih Kurumu'nun yeni başkanı belli oldu

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Atama Kararına göre, Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Birol Çetin uygun görüldü.

    Atama, 664 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 24'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

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