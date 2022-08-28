Türkiye, sel felaketi yaşayan Pakistan'a yardım elini uzattı

Pakistan'da 14 Hazirandan beri yaşanan sel felaketine Türkiye duyarsız kalmadı. Milli Savunma Bakanlığı(MSB) Ankara'dan yardım malzemesi taşıyan 2 uçağın hareket ettiğini duyurdu.

Pakistan'da aşırı yağışlardan dolayı yaşanan sellerde 1000'den fazla can kaybı yaşandı.

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) verilerine göre, ülkede son 24 saatte 119 kişi yaşamını yitirdi, 71 kişi ise yaralandı.

285 bini aşkın ev yıkıldı

1000'den fazla kişinin öldüğü, bin 500'den fazla kişinin de yaralandığı felakette yapılar da hasar gördü. 149 köprü ve 285 bini aşkın ev tamamen yıkıldı.

Novşera şehrinden geçen Kabil Nehri’nin su seviyesi yükseldi. Yerleşim yerlerinin su altında kalması nedeniyle bölge sakinleri tahliye edildi.

Türkiye'den Pakistan'a yardım eli

Türkiye zor durumda olan Pakistan'a yardım için harekete geçti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşıyla görüşerek destek mesajı verdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada da "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, sel bölgesine gidiyoruz" denildi.

"İki uçağımız Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan hareket etti"

Milli Savunma Bakanlığı, Pakistan'a yardım malzemelerini taşıyan iki uçağın hareket ettiğini duyurdu.

Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Sel felaketlerinde zarar gören Pakistanlı kardeşlerimize ulaştırılacak yardım malzemelerini taşıyan iki uçağımız Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan hareket etti. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet; Pakistan halkına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. @AFADBaskanlik" ifadelerine yer verildi.