Türkiye’de 2020 yılında 365 bin 5 kaza meydana geldi

Koronavirüs salgınının yanı sıra depremler, sel felaketleri, orman yangınlarının yaşandığı 2020 yılında trafik canavarı da 2 bin 197 can aldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, aralık ayında Adana, Adıyaman, Ankara, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Çorum, Diyarbakır, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Muş, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon ve Van’da meydana gelen ve KGYS kameralarına yansıyan trafik kazalarına ilişkin görüntüleri 'Hız kurallarına uysalardı, bu kazalar olmayabilirdi' notuyla paylaştı.

Görüntülerde, sürücülerin aşırı hız, kavşaklarda geçiş önceliğine dikkat etmemeleri ya da dikkatsizlik sonucu trafik kazalarına karıştıkları görüldü.

1 AYDA 24 BİN 815 KAZA

Trafik Başkanlığı'nın aralık ayı kaza verilerine göre, yurt genelinde 112’si ölümlü, 9 bin 335 yaralanmalı, 15 bin 368 ise hasarlı trafik kazası meydana geldi. Toplam 24 bin 815 kazanın meydana geldiği Aralık ayında 13 bin 453 kişi yaralanırken, 133 kişi ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Bu kazalardan 7 bin 388’inde otomobil, 2 bin 483’ünde motosiklet, 2 bin 668’sinde ise kamyonetler yer aldı.

İLK SIRADA YİNE İSTANBUL YER ALDI

Trafik Başkanlığı verilerine göre, aralık ayında en çok kaza meydana gelen iller arasında bin 179 kaza ile yine İstanbul ilk sırada yer aldı. Diğer iller ise Ankara, İzmir, Antalya, Bursa ve Adana olarak sıralandı.

En az trafik kazası ise Tunceli, Ardahan, Gümüşhane ve Bayburt’ta meydana geldi.

SÜRÜCÜ HATALARI VE KAZA NEDENLERİ

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında en sık görülen sürücü hatalarını ise şöyle sıraladı:

"Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek."





2020 YILINDA 2 BİN 197 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Koronavirüs salgınının yanı sıra depremler, sel felaketleri ve orman yangınlarının yaşandığı 2020 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre 365 bin 5 trafik kazası meydana geldi.

Bu kazalarda 2 bin 197 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Türkiye genelinde 1 yılda 163 bin 812’si alkollü araç kullanmak suçu olmak üzere 17 milyon 580 bin 551 trafik cezası uygulanırken, 1 milyon 262 bin 886 araç ise trafikten menedildi.