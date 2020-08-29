Türkiye'de 81 ilde güven ve huzur operasyonu

Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon sonucu, çeşitli suçlardan aranan 1281 şahıs yakalandı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından, ülke genelinde eş zamanlı olarak “Türkiye Güven Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi.

63 BİN 591 PERSONEL KATILDI

Uygulama, 10:00-12:00 saatleri arasında her ilin kendine has özellikleri de dikkate alınarak terör örgütüne müzahir şahısların yoğun olarak bulunabileceği yerler, metruk binalar, park-bahçeler ve bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda yol uygulaması şeklinde gerçekleşti.

15:00-18:00 saatleri arasında ise hedef odaklı risk analizi yapabilen (4+1) seçici personelin de içinde yer aldığı ekipler tarafından vatandaşların yoğun olarak bulunduğu, alışveriş merkezleri (AVM), fuar ve etkinlik alanları, kamu binaları (Valilik, okul, hastane vb.) çevreleri ile buralara açılan yollarda düzenlendi.

21:00-23:00 saatleri arasında ise toplu taşıma yapılan gar/istasyonlar, iskele/liman, otogar/terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında ayrıca alışveriş merkezleri (AVM), elektronik oyun salonları, internet cafe, eğlence mekanları ile umuma açık yerler ve çevrelerinde gerçekleştirildi.

Uygulama, 63 bin 591 personel ve 411 dedektör köpeği ile 6 bin 923 noktada düzenlendi.

Ülke genelinde eş zamanlı dev uygulama: 1.281 kişi yakalandı

1281 KİŞİ YAKALANDI

Uygulamada; çeşitli suçlardan aranan 1.281 şahıs yakalandı. 2’si çocuk 24 kayıp şahıs bulundu. 1.488 şahsa adli-idari işlem yapıldı, 336 şahıs gözaltına alındı.

186 bin 303 araç kontrol edildi, 29 bin 878 araca işlem yapıldı. 118 aranan araç tespit edildi, 784 araç trafikten men edildi.

146 İŞ YERİNE İŞLEM UYGULANDI

Uygulama kapsamında 5 bin 406 metruk bina, 29 bin 796 umuma açık iş yeri denetlendi. 146 umuma açık iş yerine işlem yapıldı, 1 iş yeri kapatıldı.

Öte yandan, 45 adet ruhsatsız tabanca, 15 adet ruhsatsız av tüfeği, 18 adet kurusıkı tabanca, (704) adet mermi, 8 adet kesici/delici alet, 22.675 gr esrar, 49,8 gr eroin, 14 gr kokain, 653,1 gr bonzai, 3.000 gr metanfetamin, 1.382 kök kenevir bitkisi, 107 adet captagon, 942 adet ecstasy, 312 adet sentetik ecza, 13 bin adet makaron, 696 paket kaçak sigara, 13.750 gr kaçak tütün, 1.153 litre kaçak/sahte içki, 4 adet tarihi eser ve 14 adet tabanca şarjörü ve muhtelif parça ele geçirildi.