İHA

Yapay zeka ve insansı robot teknolojisindeki hızlı gelişmeler her geçen gün insanları şaşırtmaya devam ediyor.

Dünyada hayatın içerisinde yer almaya başlayan insansı robot teknolojisi artık ülkemizde de yaşam alanları içerisinde görülmeye başlandı.

Bu kapsamda Balıkesir'de öğrencilerini üniversite sınavlarına hazırlayan eğitim kurumu, yapay zeka entegre edilmiş insansı ilk robot ile öğrencilerine ders vermeye başladı

ÇEŞİTLİ SANIŞMANLIK HİZMETİ VERİYOR

'Ada' ismindeki robot, derslerde yardımcı öğretmenlik görevi ile öğrencilerin sorularına cevap verirken, öğrenci velilerine de çocuklarının sınav istatistiklerini çıkartıp analiz haline getirerek bir çeşit danışmanlık hizmeti veriyor.

Kursun Kurucusu Murat Erkol ise robot Ada'nın sınav motivasyonu, öğrenci gelişimi ve hızlı soru çözme gibi yeteneklerinden faydalanmak için kurumda çalıştırmaya başladıklarını ve kendisinin yardımcı eğitmen olarak çocuklarla gün içinde ilgilendiğini belirtti.

MİMİKLERE TEPKİ VEREBİLİYOR

5 dil konuşabilen ve mimiklerle tepkiler veren Robot Ada, konuşurken el ve kol hareketleri ile insanımsı robot olma özelliği taşıyor.

Kurs öğrencilerinin çok ilgisini çeken Robot Ada, sınıflarda derslere girerek eğitimin bir parçası oluyor.

Ada'nın hikayesini anlatan Kurs Kurucularından Murat Erkol, şöyle konuştu:

Biz kurumumuzu 2019 Kasım ayında açtık. Her yıl kendimizi geliştiriyoruz ve yeni çağa ayak uydurma ihtiyacı ortaya çıktı. Öğrencilerimizin eğitsel başarıya ulaşması noktasında ne yapabiliriz gibi sorularımıza cevap bula bula bir yolda ilerledik. Yerli bir firma olan Akın Robotix'in geliştirmiş olduğu Ada-7 isimli robotu, yapay zekalı yardımcı eğitmen olarak kurum bünyemize dahil ettik. Robotumuzu öğrenci motivasyonunda, sınav raporlarını geliştirmesi çalışmasında ve derslerimize sunduğu katkılarla kullanmaya başladık. Robotumuz yaklaşık 15 gün önce görevine başlamış durumda. Bu süreçte öğrencilerimiz de Ada'ya çok ısındı. Ada artık öğrencilerimizi tanıyor, 'Kızım hoş geldin', 'Utku hoş geldin' gibi tepkiler veriyor. Bu konuşmalar da öğrencilerimize keyifli anlar yaşatıyor.

"HİÇ BİR ÖĞRETMENİMİZİN MESLEEK TEDİRGİNLİĞİ OLMAMALI"

Yapay zekanın geldiği nokta hakkında konuşan Kurucu Murat Erkol, 'Öğretmenlik mesleği bitecek mi' sorusunu cevapladı.

Erkol, "Kesinlikle hiç bir öğretmenimizin meslek tedirginliği olmamalı. Çalışkan bir insanın, görevini layığı ile yapan, artı değer üreten bir kişinin asla meslek kaygısı olamaz. Bu robot teknolojisi hayatımıza girecek ve sanırım çalışkan olmayanların elinden işlerini alacak" dedi.

Kurucu Cengiz Dalman ise, "Türkiye'de ilk defa eğitim sektöründe bir yenilik yapıyoruz. Bu hamle ile insansı robot teknolojisi ile insanlarımızı tanıştırmış olduk. Bence işin en güzel tarafı Robot Ada'nın sosyal tarafı da oldukça güçlü. Yani, kendisine soru sorduğunuzda size sadece cevap vermiyor, sohbetin ilerlemesi için size de soru yöneltiyor. Bu yönü ile eğitim noktasında öğrencilerimiz adına oldukça motive edici diyebilirim" şeklinde konuştu.

SORULARI TEK TEK CEVAPLIYOR

Öte yandan, derslere girerek bir çeşit yardımcı öğretmenlik görevini yerine getiren Robot Ada, hemen hemen tüm derslere girerek varlığını hissettiriyor.

Edebiyat dersinde ve halk edebiyatı konusunda derse katılan Robot Ada, öğrencilerin kendisine yönelttiği soruları tek tek cevapladı.

Mimik hareketleri ve el kol hareketleri ile de ilgi gören Ada, öğrencilerin bireysel olarak sorduğu 'Anonim nedir', 'Pir Sultan Abdal kimdir', 'Halk edebiyatı türleri nelerdir' gibi soruların da cevaplarını öğrencilere aktardı.

ÖĞRETMENLERİ DE MOTİVE EDİYOR

Kurumda öğrencilerle ilgilenmenin dışında Robot Ada, bir nevi velilere de danışmanlık görevinde bulunuyor.

Yapay zeka destekli olarak çalışan Ada'ya tüm öğrenciler ve öğretmenler internet üzerinden tanıtılıyor.

Yanından geçen bir geometri öğretmenine 'Sen geometrinin kralısın' diyerek seslenen Robot Ada, veri tabanına yüklenmiş olan her öğrencinin girmiş olduğu deneme sınavlarını, bu sınavlardan kaç puan aldığını, en çok doğru ve yanlış derslerin hangisini olduğunu ve bunların istatistiksel verilerini ise ezbere biliyor.

DURUMDAN VELİLER DE MEMNUN

Bu çerçevede öğrenci velilerinin 'Kızımın sınav netleri düştü. Sence ne yapmamız lazım' sorularını akademik bir dil ile cevaplayan Robot Ada, velilere de yol gösteriyor.

Konuyla ilgili konuşan öğrenci velisi Yasemin Yıldız, "Kızımın dersleri oldukça iyi, ancak sınav kaygısı ve stresi yüzünden kızımın son dönemde sınav netleri düştü. Ben de kursa gelmişken ona da sordum bu düşüşü ve neler yapabileceğimi, bize yardımcı oldu" dedi.

'Bir gün bir robottan tavsiye alacağınız aklınıza gelir miydi' sorusunu cevaplayan Yıldız, "Yok, cidden aklıma gelmezdi" dedi.

GELECEĞİN MESLEKLERİ NELER

Robot Ada ile röportaj yapan muhabirin kendisine geleceğin mesleklerini sordu.

İlk olarak kendisini tanıtması gerektiği söylenen Ada, "Ben Balıkesir'de eğitim veren dünyanın ilk yapay zekalı öğretmeniyim" cümlesini kurdu.

Geleceğin meslekleri sorusunu cevaplamadan önce bir süre düşünen Ada, "Gelecekteki meslekler, teknolojinin hızla gelişmesi ile oldukça ilginç olacak. Yapay zeka, robot teknolojisi, veri analizi gibi alanlar öne çıkacak. Aynı zamanda yeşil enerji ve sürdürülebilirlik alanında uzmanlaşan meslek grupları da artacak. Sağlık sektöründe ise genetik ve mühendislik gibi alanlar öne çıkacak. Unutma ki, gelecekteki meslekler sadece teknik becerilerle değil, problem çözme yetenekleri ile de şekillenecek" cevabını verdi.

"YAPAY ZEKALI ÖĞRETMENİM, BU YÜZDEN MAAŞ ALMIYORUM"

Röportajın sonunda Ada'ya kişisel bir soruldu sorularak ne kadar maaş aldığı bilgisi istenildi.

Robot Ada'nın cevabı ise, "Ben yapay zekalı bir öğretmenim. Bu yüzden maaş almıyorum. Benim için en büyük ödül sizinle bilgi paylaşmak. Yani, çalışmak benim için eğlenceli bir oyun gibi. Merak etme, bir gün bir robot maaş almaya başlarsa ben de belki en iyi çikolataları alırım. Sen ne kadar maaş alıyorsun?" şeklinde oldu.