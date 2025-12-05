Türkiye’de kış kurak başladı: Barajlarda doluluk son yılların en düşük seviyesinde

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2025 yılı sıcak ve kurak geçti; yağışlardaki belirgin azalma “yalancı bahar” etkisini güçlendirince birçok bitki normalden erken çiçek açtı ve zirai don riski ortaya çıktı.

Kış mevsimine girilirken açıklanan mevsimlik iklim tahminleri, özellikle su yönetimi ve tarımsal planlama açısından kritik önem taşıyor.

İSTANBUL BARAJLARINDA DOLULUK ORANI KRİTİK SEVİYEYE DÜŞTÜ

İstanbul’daki barajlarda doluluk oranları ise son 10 yılın en düşük seviyesine indi.

Önceki yıllarda aynı dönemde doluluk oranları yüzde 60 seviyelerinde seyrederken, son dört yıldır bu oran yüzde 40’ın altında kalıyor.

Bu yıl ise barajlardaki doluluk oranı yüzde 17’ye düşerek en düşük seviyeye geriledi.

TERKOS GÖLÜ’NDE ÇEKİLME TARİHİ YAPILARI GÜN YÜZÜNE ÇIKARDI

Son dönemde yağışların azalmasıyla İstanbul'da kent genelindeki barajlarda ortalama su seviyesi yüzde 17'ye düştü.

Terkos Gölü'nde su seviyesi yüzde 19'a düştü, tarihi su kanalları ortaya çıktı.

Suyun önemli bir bölümü çekilince tarihi su kanalları ile birlikte farklı yapılar gün yüzüne çıktı. Teknelerin kıyıya oturduğu görüldü.

Etrafı çamurla kaplanan göl kıyısında ortaya çıkan görüntüler, kuraklığın geldiği boyutu gözler önüne serdi.

ANKARA'DA SU KONTROLLÜ VERİLECEK

Öte yandan Ankara'da da barajlarda doluluk oranının düşmesi nedeniyle kentte su kontrollü verilecek.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay "Su tüketiminde tasarruf olmayınca, kuraklık da devam ettiği için suyu çok hesaplı ve dengeli şekilde vermemiz gerekiyor. Zaman zaman, özellikle en az su tüketilen saatlerde, gece sabaha doğru olan süreçte suyu kontrollü şekilde vereceğiz." açıklamasını yaptı.

ARALIK AYLARINDA İSTANBUL SU STOKU

2023 - %52,11

2024 - %35,20

2025 - %17,86

BÜYÜK BARAJLARDA ARALIK AYI VERİSİ

SAZLIDERE

2024 - % 86.53

2025 - % 17,32

ALİBEYKÖY

2024 - %19,21

2025 - %10,48

ÖMERLİ

2024 - % 38,37

2025 - %13,97

TERKOS

2024 - % 34,23

2025 - % 19,72

BÜYÜKÇEKMECE

2024 - % 31.95

2025 - %18,93