Türkiye'de korona aşısı olanların sayısı 600 bini geçti

3 günde Türkiye'de, Çin'den gelen CoronaVac koronavirüs aşısı olanların sayısı 600 bini geçti.

13 Ocak'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ilk aşıyı olmasıyla birlikte, Türkiye'de aşılama başlamıştı.

Koca'nın ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da koronavirüs aşını yaptırmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı olduktan sonra, "Başta bütün siyasi liderler olmak üzere, bütün milletvekilleri olmak üzere belirlenmiş alanlarda aşıyı teşvik ederlerse memnun olacağım." ifadelerini kullanmıştı.

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600 BİNİ GEÇTİ

16 Ocak itibarıyla, Sağlık Bakanlığı'nın "Aşı Bilgilendirme Platformu"nda yer alan rakamlara göre, koronavirüs aşısı olanların sayısı, 619 bin 739'a yükseldi.

"NORMAL HAYATIMIZA DÖNMEK İÇİN AŞIYI MUTLAKA YAPTIRMAMIZ GEREKİYOR"

Bakan Koca aşının önemini belirterek, "Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum. Milletimize, memleketimize hayırlı olmasını diliyorum.

Bu hastalıktan korunmanın en önemli yollarından biri aşı. Normal, eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

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