Türkiye’deki ünlü markanın oda kokusu yasaklandı: “Kullanmayın”

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) güncellemesiyle piyasada bulunan iki oda kokusu markasına yönelik önemli kararlar aldı.

Bakanlık, ‘Bargello’ ve ‘Öncü’ markalarına ait oda kokularının piyasaya arzının yasaklanması ve toplatılması yönünde karar verdi.

GÜBİS’in 11 Ağustos tarihli bildirimine göre, özellikle ‘Bargello’ marka oda kokusu ile ‘Mystic Place’ dekoratif oda parfümü (barkod: 8691841311336) ürünleri tehlike arz ettiği gerekçesiyle geri çağrılacak. Ayrıca ‘Öncü’ markasına ait oda kokusu için de aynı tedbirler uygulanacak.

YASAKLANMA SEBEBİ AÇIKLANDI

Bakanlık açıklamasında, ürün ambalajlarında tüketicinin tehlikeyi ambalaj açılmadan önce fark edebilmesi için dokunsal tehlike işaretlerinin, cam şişeleri koruyan mukavva kutular gibi ikincil ambalajlar yerine, doğrudan ürün ambalajı üzerine yerleştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Vatandaşların, bu ürünleri kullanmamaları ve ellerinde bulunan ürünleri iade etmeleri tavsiye ediliyor.