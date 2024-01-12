Türkiye'den, İsrail'e açılan 'soykırım' davasına dair açıklama: Yakın takipçisiyiz Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail'e karşı açılan 'soykırım' davası hakkında, "Uluslararası Adalet Divanı’nda devam eden, İsrail'in 1948 Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiğine dair iddiaların ele alındığı davayı yakından takip ediyoruz." dedi.

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İsrail'in 7 Ekim'den beri abluka altındaki Gazze Şeridi'ne karşı gerçekleştirdiği hukuk ihlalleri devam ediyor.

Bu ihlallere karşı önemli adımlardan biri de Güney Afrika'dan geldi.

Güney Afrika'dan İsrail'e 'soykırım' davası

Güney Afrika, 29 Aralık 2023'te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhinde dava açarak ihlallerin durdurulmasını istedi.

"Davayı yakından takip ediyoruz"

Davaya dair Türkiye'den de açıklama geldi.



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, davayla ilgili X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: