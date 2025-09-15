Abone ol: Google News

Türkiye’nin en lezzetli yemekleri listelendi! Bu yemekler damak çatlatıyor

Türk mutfağı zenginliğini bir kez daha gözler önüne sererek en lezzetli yemekler listesi oluşturuldu. Türkiye’nin farklı bölgelerinden öne çıkan yemeklerin listelendiği listede bakın sıralama nasıl şekillendi.

15.09.2025
Türkiye zengin mutfak kültürüyle öne çıkmaya devam ederken en lezzetli yemekler listesi yayımlandı.

Karadeniz’den Güneydoğu’ya, Ege’den İç Anadolu’ya kadar uzanan bu seçkide yer alan lezzetler hem kültürel çeşitliliği hem de gastronomi gücünü yeniden gözler önüne serdi.

Balığından kebabına pek çok damak çatlatan lezzetiyle öne çıkan ülkemiz mutfağının açık ara en lezzetli yedi yemeği hemen herkesin vazgeçilmezleri arasında yer aldı.

TÜRKİYE’NİN EN LEZZETLİ YEMEKELRİ

Pek çok yemeği ile damakları şenlendiren Türk mutfağı hazırlanan bu seçkide bu 7 yemek ile öne çıktı. İşte, Türkiye’nin en lezzetli 7 yemeği:

1-Ezogelin Çorbası

2- Şakşuka

3- İnegöl Köfte

4- Perde Pilavı

5- Testi Kebabı

6- Hamsili Pilav

7- Kayseri Mantısı

