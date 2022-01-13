Türkiye'nin mini uydusu Grizu-263A rampada yerini aldı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin tasarladıkları Grizu-263A mini uydu, SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatılmak üzere rampaya yerleşti.
- AA
- 13.01.2022 - 06:39
- Güncelleme : 13.01.2022 - 06:53
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Grizu-263 Uzay Takımı'nın, temel haberleşme olaylarının gerçekleştirilmesi amacıyla tasarladıkları, Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A, SpaceX Falcon 9 roketiyle, Türkiye saatiyle bugün 18:25'te uzaya fırlatılacak.
4 YIL 8 AY GÖREV YAPACAK
Yaklaşık 525 kilometre alçak dünya yörüngesinde 4 yıl 8 ay görev yapması planlanan 5x5x5 santimetre boyutlarındaki Türkiye'nin ilk "pocketqube uydusu" için 25 bin euro fırlatma maliyeti bulunuyor.
MADENCİLERİN İSİMLERİ CEP UYDUSUNDA
Fırlatıcı firmaya teslim edilen cep uydusunun, Zonguldak'ta 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu patlamasında yaşamını yitiren madencilerin isimleriyle birlikte uzaya gönderileceği biliniyor.