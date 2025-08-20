Türkiye’nin ödüllü zeytinyağı devi konkordato ilan etti! 3 aylık süre başladı

Türkiye’de zeytinyağı üretiminde öncü firmalar arasında yer alan Olivos yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği’nden “tescilli markasıyla en çok ihracat yapan firma” ve “en çok ambalajlı ihracat yapan firma” ödüllerini almış olan Olivos hakkında İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 3 aylık geçici mühlet kararı aldı.

Olivos Pazarlama A.Ş., SDA Gıda Tarım A.Ş. ve şirketlerin yönetim kurulu başkanı Selçuk Atalay hakkındaki geçici mühlet süreci 13 Ağustos 2025’ten itibaren başladı.

DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU

Mahkeme, konkordato sürecini denetlemek ve raporlamak üzere Bağımsız Denetçi ve Yeminli Mali Müşavir İbrahim Sadi Erk’i geçici konkordato komiseri olarak görevlendirdi.

Konkordato dosyasının ilk duruşmasının 6 Kasım 2025 tarihinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Ek Hizmet Binası’nda yapılacağı açıklandı.

Mahkeme, konkordato ilanının ardından ilgililere yedi günlük itiraz hakkı tanındığını duyurdu. Bu süre içinde konkordato talebine karşı çıkılması mümkün olacak.