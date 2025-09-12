Türkiye’nin zeytinyağı devi konkordato ilan etti! Kritik süreç başladı

Zeytin ve zeytinyağı üretiminde öncü firmalar arasında yer alan Manisa merkezli Tusem Tarım yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu.

“Hünkar” markasıyla tanınan zeytinyağı devinin konkordato başvurusu sektörde büyük bir yankıya neden oldu.

Manisa’da üretim tesisleri bulunan Tusem Tarım için Manisa Asliye Ticaret Mahkemesi’ne yapılan konkordato başvurusunun ardından kritik süreç başladı.

3 AYLIK KRİTİK SÜREÇ BAŞLADI

Manisa Asliye Ticaret Mahkemesi, Tusem Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin talebini değerlendirerek 3 aylık geçici mühlet kararı aldı.

Aynı zamanda mahkeme, konkordato süreci için üç kişilik komiser heyeti görevlendirdi. Yasa gereği alacaklılar, ilanın ardından yedi gün içinde itiraz haklarını kullanabilecek.

Yıl boyunca üreticilerle yakın ilişki kurarak tarladaki kaliteyi artırmaya odaklanan, distribütörleriyle de kesintisiz ürün tedariki sunan şirketin, artan maliyetler ve ekonomik dalgalanmalar nedeniyle mali yapısı bozuldu. Konkordato süreci, Tusem Tarım’ın iflasın eşiğinden dönmesi için kritik bir adım olarak görülüyor.