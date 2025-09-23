Türkiye'ye Resmi Giriş Yaptı: Gece-Gündüz Değişecek...

Kuzey yarımkürede (Türkiye de dahil) bu tarihten itibaren resmen sonbahar başladı.

Bugün, gece ve gündüz süreleri neredeyse eşitlendi.

Bundan sonraki günlerde gündüzler giderek kısalacak, geceler ise uzamaya devam edecek.

21 Aralık’a (kış gündönümüne) kadar bu süreç sürecek; en uzun gece o gün yaşanacak.

Hava Forum da paylaşımında yaz mevsimine veda etti.

X hesabındaki paylaşımda; "An itibarıyla 2025 yaz mevsimi resmen sona erdi. 2026 yaz mevsiminde görüşmek üzere...Bugün 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu..." denildi.