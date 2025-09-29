Türkiye’yi de ilgilendiriyor: 481 bin powerbank patlama riski sebebiyle geri çağrıldı

Dünya çapında popüler aksesuar üreticisi Anker, güvenlik riski nedeniyle yüz binlerce ürünü piyasadan çekiyor.
Şirket, 481 bin powerbank’in lityum-iyon bataryalarında aşırı ısınma sorunu tespit edildiğini duyurdu.
Bu durumun yangın ve patlama ihtimali oluşturması üzerine, ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu (CPSC) ile işbirliği içinde gönüllü geri çağırma programı başlatıldı.
Kullanıcıların, cihazlarını seri numarasıyla kontrol etmeleri ve iade sürecine dahil olmaları gerektiği vurgulandı.
YARALANMALAR VE MADDİ HASARLAR VAR
Şirketin açıklamasına göre, sorunlu cihazlarla ilgili şu ana kadar 33 olay rapor edildi. Bunlardan 4’ü hafif yanık vakalarıyla sonuçlanırken, bir olayda da ciddi maddi hasar meydana geldi.
Anker, riskin düşük seviyede olduğunu belirtse de, kullanıcı güvenliğini ön planda tutarak geri çağırmayı zorunlu hale getirdi.
Geri çağırmadan etkilenen modeller şunlar:
- Anker Power Bank (20,000mAh, 22.5W, Dahili USB-C Kablo) – Model A1647
- Anker MagGo Power Bank (10,000mAh, 7.5W) – Model A1652
- Anker Power Bank (10K, 22.5W) – Model A1257
- Anker Zolo Power Bank (20K, 30W, USB-C + Lightning Kablo) – Model A1681
- Anker Zolo Power Bank (20K, 30W, USB-C Kablo) – Model A1689