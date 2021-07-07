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    Tutuklanan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, cezaevine konuldu

    Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' olarak bilinen Mehmet Aydın, mahkemenin tutuklama kararının ardından adliyeden çıkarılarak, Maltepe Cezaevine götürüldü.
    • DHA
    • 07.07.2021 - 21:39
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    Tutuklanan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, cezaevine konuldu

    Brezilya'da yetkili makamlara teslim olan ve Türkiye'ye getirilmesinin ardından ve 4 günlük gözaltı süresinin ardından adliyeye çıkarılan  Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' olarak bilinen Mehmet Aydın, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "Tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklandı.

    MALTEPE CEZAEVİNE'NE GÖTÜRÜLDÜ

    Mahkemenin tutuklama kararının ardından saat 21.00'de adliyeden çıkarılan Aydın, Maltepe Cezaevi'ne götürüldü.

    Tutuklanan Tosuncuk cezaevine konuldu -1

    Tutuklanan Tosuncuk cezaevine konuldu -2

    Tutuklanan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, cezaevine konuldu #3

    Tutuklanan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, cezaevine konuldu #4

    Tutuklanan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, cezaevine konuldu #5

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