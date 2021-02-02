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    Tuzla'da doğalgaz patlaması

    Aydınlı Mahallesi'nde bir apartman dairesinde meydana gelen doğalgaz patlamasında ev sakinleri yaralandı.
    • DHA
    • 02.02.2021 - 02:51
    • Güncelleme : 02.02.2021 - 03:24
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    Tuzla'da doğalgaz patlaması

    Tuzla'nın Aydınlı Mahallesi Süheyla Sokak'ta meydana gelen olayda, bir apartman dairesinde doğalgaz patlaması meydana geldi.

    Patlamanın ardından alevler metrelerce yükseğe çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri büyük panik yaşadı.

    EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

    Olayda yaralananlar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Ekipler sokağa gelen doğalgazı keserken çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

    Soğutma çalışmaları sürüyor.

    Tuzla'da doğalgaz patlaması İZLE

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    Tuzla da doğalgaz patlaması #2

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