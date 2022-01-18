Tuzla'da özel vakfa ait misafirhane yandı

Tuzla'da özel bir vakıf misafirhanesinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

İstanbul Tuzla Tepeören Mahallesi Eski Ankara Yolu Caddesinde bulunan özel bir vakfın misafirhanesinde yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüdü. Site sakinlerinin itfaiyeye haber vermesi ile olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, 3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, sağlık ekipleri dumandan etkilenen 3 kişiye olay yerinde ilk müdahalesinin ardından yaralıları bölgedeki hastaneye sevk etti. Çıkan yangın sebebiyle misafirhanede ve çatısında hasar oluştu.