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    Tuzla'da tabelaları biçen otomobil takla attı: 3 yaralı

    Tuzla'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak tabelaları biçtikten sonra takla attı.
    • İHA
    • 27.12.2020 - 04:36
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    Tuzla'da tabelaları biçen otomobil takla attı: 3 yaralı

    Tuzla Mescit Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde, E.U. yönetimindeki Nissan marka otomobil, süratli bir şekilde virajı döndüğü sırada kontrolden çıktı.

    TABELALARI BİÇTİ, BAHÇEYE UÇUP TAKLA ATTI

    Yolda savrulan otomobil önce yol üzerindeki tabelaları biçti. Ardından bir sosyal tesisin bahçesine uçup takla atarak ters yattı. Olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Tuzla da tabelaları biçen otomobil takla attı: 3 yaralı #1

    3 KİŞİ YARALANDI

    Aracın hurdaya döndüğü kazada yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan otomobil sürücüsünün 1.34 promil alkollü olduğu öğrenildi.

    Tuzla da tabelaları biçen otomobil takla attı: 3 yaralı #2

    Kazaya tanık olan Ahmet Korkmaz, "Oradan süratli geldi. Kaldırma fırladı. İki direğe vurdu sonra fırladı gitti. Yaralı vardı" dedi.

    Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Tuzla da tabelaları biçen otomobil takla attı: 3 yaralı #3

    Tuzla da tabelaları biçen otomobil takla attı: 3 yaralı #4

    Tuzla da tabelaları biçen otomobil takla attı: 3 yaralı #5

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