HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin, Twitter hesabı kapatıldı. Aileler, Avrupa'nın kendilerine çifte standart uyguladığını söyleyerek engellemeye tepki gösterdi.

Diyarbakır’da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutarak 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemine devam eden aileler, seslerini daha geniş kitlelere duyurmak isterken, sosyal medya engellemesi ile karşılaştı.

Seslerini duyurmaya çalışan Diyarbakır anneleri adına açılan hesap, Twitter tarafından kapatıldı.

Twitter’ın evlat nöbetindeki ailelerin hesaplarını kapatmasına tepki VİDEO

"TERÖR ÖRGÜTÜ PAÇAVRALARINA KISITLAMA YOK"

Aileler adına konuşan Süleyman Aydın, terör örgütünün paçavralarının, videolarının paylaşıldığını, bunlara kısıtlama gelmediğini, Avrupa’nın çifte standart uyguladığını ifade ederek olaya tepki gösterdi.

"AVRUPA, ÇİFTE STANDART UYGULUYOR"

Eyleminin ilk günden beri Türkiye’nin dört bir yanından destek aldıklarını ve destekçilerinden birisinin Diyarbakır anneleri adına bir hesap açtığını söyleyen Süleyman Aydın, "Allah razı olsun kendilerinden. Anne ve babaların feryatlarını dile getiriyorlardı. Ama maalesef Twitter feryadımızı dile getirmemizi istemedi ve bu hesabı kapattı. Bu Diyarbakır annelerinin hesabını kapatıyorsunuz da terör örgütünün hesabını niye kapatmıyorsunuz? Binlerce terör örgütü hesabı var. Terör örgütünün paçavralarını, videolarını görüyoruz, paylaşıyorlar. Neden bunlara kısıtlama gelmiyor. Devlet büyüklerimizin olsun, onların da hesaplarını kapatıyorlar. Avrupa, çifte standart uyguluyor." dedi.