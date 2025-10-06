Ucuz 5 litrelik ayçiçek yağı fırsatı : A101, Tarım Kredi, PTT AVM…

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve Tarım Kredi Marketleri’nden sevindiren bir adım geldi. Ekim 2025 itibarıyla 5 litrelik ayçiçek yağı, piyasa ortalamasının altında fiyatlarla satışa sunuldu.

Uygulanan sabit fiyat politikası sayesinde vatandaşlar hem güvenilir hem de bütçe dostu alışveriş yapabiliyor

Uzmanlar ise fiyatların bölgesel olarak küçük farklılıklar gösterebileceğini vurgulayarak, alışveriş öncesinde TMO ve Tarım Kredi’nin resmi kanallarından güncel stok ve fiyat bilgisine ulaşılmasını öneriyor.

İşte indirimli ayçiçek yağı fiyatları:

5 LİTRELİK AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) satış noktalarında fiyatlar 215 TL ile 225 TL arasında değişirken, Tarım Kredi Marketleri aynı ürünü 220 TL – 235 TL bandında sunuyor.

A101, 5 litrelik “Bizim” markalı yağı 439,50 TL’den satarken, PTT AVM kampanyalı satışlarla 199,90 TL – 209,90 TL aralığıyla en uygun fiyatı sağlıyor.