UEFA Avrupa Ligi grup maçları tarihleri 2025: İşte Fenerbahçe'nin rakipleri ve maç takvimi

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica’ya 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.
Kura çekimlerinin tamamlanmasıyla sarı-lacivertli ekibin grup aşamasındaki rakipleri de netleşti.
Fenerbahçe, güçlü takımların yer aldığı grupta üst tura yükselmek için sahaya çıkacak.
Taraftarların merakla beklediği UEFA Avrupa Ligi grup maçlarının tarihleri merak ediliyor. Peki, grup maçları ne zaman başlayacak?
UEFA AVRUPA LİGİ GRUP MAÇLARI TAKVİMİ
1.Hafta: 24-25 Eylül 2025
2.Hafta: 2 Ekim 2025
3.Hafta: 23 Ekim 2025
4.Hafta: 6 Kasım 2025
5.Hafta: 27 Kasım 2025
6.Hafta: 11 Aralık 2025
7.Hafta: 22 Ocak 2026
8.Hafta: 29 Ocak 2026
FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ
Dinamo Zagreb (D)
Aston Villa
Ferençvaroş
Victoria Plzen (D)
Nice
FSCB (D)
Stuttgart
Brann (D)