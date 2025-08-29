UEFA Avrupa Ligi grup maçları tarihleri 2025: İşte Fenerbahçe'nin rakipleri ve maç takvimi UEFA Avrupa Ligi’nde kura çekimleri yapıldı. Temsilcimiz Fenerbahçe’nin rakipleri belli oldu. Peki, grup maçları ne zaman başlayacak? İşte UEFA Avrupa Ligi grup maçları takvimi…