UEFA Avrupa Ligi Kura Çekimi 2025: Fenerbahçe’nin rakipleri belli oluyor...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile karşılaşan Fenerbahçe, deplasmanda oynanan rövanş maçını 1-0 kaybederek Devler Ligi’ne veda etti.
Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.
Fenerbahçe’nin grup aşamasındaki rakipleri, yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak.
Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?
UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi’nde gruplara kalmaya hak kazanan Fenerbahçe’nin rakipleri, 29 Ağustos Cuma günü yapılacak kura çekimiyle netlik kazanacak. İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleşecek kura, Türkiye saatiyle 14.00’te başlayacak.
Yeni format gereği Fenerbahçe, lig aşamasında sahasında 4, deplasmanda ise 4 karşılaşmaya çıkacak. Sarı-lacivertliler, bu aşamayı ilk 8 sıra içinde bitirmesi halinde doğrudan son 16 turuna yükselecek.
Ancak 9 ile 24. sıra arasında yer alması durumunda, son 16’ya kalabilmek için play-off oynamak zorunda kalacak.