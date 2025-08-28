UEFA Avrupa Ligi Kura Çekimi 2025: Fenerbahçe’nin rakipleri belli oluyor... UEFA Şampiyonlar Ligi’ne veda eden Fenerbahçe, yoluna Avrupa Ligi’nde devam edecek. Sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri, belli oluyor. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar…