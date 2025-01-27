Uğur İbrahim Altay, çöken binada insanları uyaran gençle buluştu

AA & Ensonhaber

Konya'nın Selçuklu ilçesi Beyşehir Caddesi'nde akşam saatlerinde yaşanan bir facia, çevrede büyük korkuya neden oldu. Saat 20.10 sularında 4 katlı bir bina aniden çökmeye başladı. Zemin katında iş yerlerinin bulunduğu, 14 daireye ev sahipliği yapan bina, kısa sürede panik ve endişe dolu anlara sahne oldu.

HIZLA MÜDAHALE EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri hızla sevk edildi. İlk incelemelerde, enkaz altında 5 kişinin olduğu belirlendi. Saatler süren arama kurtarma çalışmalarında ekipler, 3 kişiyi sağ salim enkazdan çıkarmayı başardı. Ancak diğer iki kişinin cansız bedenine ulaşılmasıyla birlikte, enkaz kaldırma çalışmalarına geçildi.

FACİAYI ÖNLEYEN KAHRAMAN

Olay sonrası dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. 14 daireli binada bu kadar az kişinin bulunması ve çok sayıda kişinin çökmeden hemen önce tahliye edilmiş olması, bir kahramanın farkındalığı sayesinde gerçekleşti.

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ÇATIRTIYI FARK ETTİ, ZİLLERE BASTI

Zemin kattaki bir balık restoranında çalışan Suriye uyruklu Ali Hüseyin, bina çökmeden önce gelen çatırtı seslerini fark etti. Durumu anlayan Hüseyin, zaman kaybetmeden bina sakinlerini uyarmak için tüm dairelerin zillerine basarak insanları dışarı çıkmaya çağırdı. "Binadan çıkın!" diye bağırarak herkesi uyarıp binayı tahliye ettiren genç, onlarca kişinin hayatını kurtarmayı başardı.

Ali Hüseyin’in bu hızlı ve cesur müdahalesi, çok daha büyük bir felaketin önüne geçti. Olay, mahallede kahramanlık hikayesi olarak konuşulmaya devam ediyor.

BAŞKAN ALTAY, KAHRAMAN GENCİ MAKAMINDA AĞIRLADI

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuk Mahallesi'nde çökme tehlikesi yaşayan 4 katlı binada felaketi önleyen kahraman Ali El Hüseyin ile bir araya geldi.